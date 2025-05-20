İzmir 20 Mayıs Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de, 20 Mayıs 2025 Salı günü hava, genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 28°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %56 civarında olacak. Rüzgarın saatte 19.4 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için oldukça uygun bir gün sunuyor.

21 Mayıs Çarşamba günü, hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 29°C'ye kadar yükselecek. 22 Mayıs Perşembe günü, hava daha da ısınacak ve 32°C'ye ulaşacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu dönemde özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş kremi kullanmaları önemlidir. Şapka ve gözlük takmak da cilt koruma açısından gereklidir. Ayrıca, bol su tüketimiyle susuz kalmayı engelleyebilirsiniz. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde serin alanlarda bulunarak daha rahat hissedebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceği için, bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak stabil ve ılıman olması bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından avantaj sağlar.