İzmir 21 Ağustos Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35°C civarında, gece ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %42 ile %62 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 37°C'ye çıkacak. 23 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 36°C olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha çok hissedilecek.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde dışarıda bulunmak zorunda kalanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmamak gerekir. Yüksek sıcaklıklarda yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin hassas olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu gruptaki kişilerin serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve düzenli olarak su tüketmek de gerekir. Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve evde kalmak daha sağlıklıdır.