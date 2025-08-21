HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 21 Ağustos Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 35°C olacak. İşte detaylar...

İzmir 21 Ağustos Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35°C civarında, gece ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %42 ile %62 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 37°C'ye çıkacak. 23 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 36°C olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha çok hissedilecek.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde dışarıda bulunmak zorunda kalanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmamak gerekir. Yüksek sıcaklıklarda yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin hassas olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu gruptaki kişilerin serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve düzenli olarak su tüketmek de gerekir. Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve evde kalmak daha sağlıklıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha önce görülmedi! Pili bu kez çocuklar değil yetişkin bir kişi yuttuDaha önce görülmedi! Pili bu kez çocuklar değil yetişkin bir kişi yuttu
AJet'ten Avrupa'ya uçak bileti müjdesi: 9 euro'ya seyahat fırsatı!AJet'ten Avrupa'ya uçak bileti müjdesi: 9 euro'ya seyahat fırsatı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.