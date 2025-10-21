HABER

İzmir 21 Ekim Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 21 Ekim 2025 tarihinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 22°C civarında seyrederken, gece sıcaklıkları 16°C olacak. Yer yer sağanak yağmurlar ve yüksek nem bekleniyor. 22 Ekim'de hafif sağanaklar, 23 Ekim'de ise etkili yağışlar tahmin ediliyor. Hazırlıklı olmak önemli. Dışarıda bulunanlar, yanlarında şemsiye ve su geçirmez ceket bulundurmalı. Rüzgarlı havalarda ise rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Melih Kadir Yılmaz

İzmir'de 21 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Şehir genelinde yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 16°C seviyelerinde olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar hafif eserek gökyüzünü sakin tutacak. İç kesimlerde gece sıcaklıkları 10 dereceye kadar düşebilir. Deniz kenarındaki bölgelerde sıcaklık 11-13 derece civarında kalması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenleşecek. 22 Ekim Çarşamba günü hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 25°C olacak. Gece sıcaklığı ise 18°C civarında kalacak. 23 Ekim Perşembe günü sağanak yağışlar etkili olabilir. Bu gün gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 17°C olacak. 24 Ekim Cuma günü bulutlar arasında güneş görünecek. Gün içinde sıcaklık 25°C, gece ise 19°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında bir şemsiye bulundurması faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de ani yağışlara karşı koruma sağlar. Sabah serin havası nedeniyle kat kat giyinmek önerilir. Gün ilerledikçe katları rahatça çıkarabilirsiniz. Gece saatlerinde sıcaklık düşecektir. İç kesimlerde yaşayanların ek battaniye bulundurmaları iyi olur. Rüzgar hafif esebilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek dikkatli olmanıza yardımcı olacaktır.

