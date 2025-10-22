İzmir 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise 18°C civarında bekleniyor. Nem oranı %64 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 14.8 km tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:30'da, gün batımı ise 18:26'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 23 Ekim Perşembe günü sağanak yağışlar bekleniyor. 24 Ekim Cuma günü daha sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. 25 Ekim Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı. 23 Ekim'deki sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemli. Uygun ayakkabılar da giyilmeli, ıslanmaktan korunmak açısından dikkat edilmeli. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalı. Sıcaklıkların arttığı 24 Ekim'de güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Günlük aktiviteleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurun. Hazırlıklı olmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.