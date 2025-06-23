İzmir 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 23 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu şu şekildedir. Sabaha 23°C, gündüz 38°C, akşam 38°C ve gece 30°C beklenmektedir. Nem oranı %24, rüzgar hızı ise 8 metre/saniye olacaktır. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik yüksek değerlerini yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 24 Haziran Salı günü sabah 24°C, gündüz 35°C, akşam 29°C ve gece 26°C sıcaklıkları öngörülmektedir. 25 Haziran Çarşamba için sabah 23°C, gündüz 23°C, akşam 28°C ve gece 25°C tahmin edilmektedir. 26 Haziran Perşembe günü de sabah 23°C, gündüz 23°C, akşam 28°C ve gece 26°C sıcaklıkları beklenmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıkları yaz mevsiminin ortalama değerlerine yakın seyredecektir.

Sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra daha belirgin hale gelecektir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmak zorunda kalanlar, güneş koruyucu ürünler kullanmalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların yüksek sıcaklıklarda serin ortamlarda kalmaları gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmaları için önlem almak önemlidir.