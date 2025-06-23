HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 23 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu şu şekildedir. Sabaha 23°C, gündüz 38°C, akşam 38°C ve gece 30°C beklenmektedir.

İzmir 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 23 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu şu şekildedir. Sabaha 23°C, gündüz 38°C, akşam 38°C ve gece 30°C beklenmektedir. Nem oranı %24, rüzgar hızı ise 8 metre/saniye olacaktır. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik yüksek değerlerini yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 24 Haziran Salı günü sabah 24°C, gündüz 35°C, akşam 29°C ve gece 26°C sıcaklıkları öngörülmektedir. 25 Haziran Çarşamba için sabah 23°C, gündüz 23°C, akşam 28°C ve gece 25°C tahmin edilmektedir. 26 Haziran Perşembe günü de sabah 23°C, gündüz 23°C, akşam 28°C ve gece 26°C sıcaklıkları beklenmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıkları yaz mevsiminin ortalama değerlerine yakın seyredecektir.

Sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra daha belirgin hale gelecektir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmak zorunda kalanlar, güneş koruyucu ürünler kullanmalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların yüksek sıcaklıklarda serin ortamlarda kalmaları gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmaları için önlem almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzde 1 yaşama şansı: 23 dakika nefessiz kalmış! Yüzde 1 yaşama şansı: 23 dakika nefessiz kalmış!
Dün tutuklanmıştı: Dikkat çeken paylaşım... Boş koltuk detayı ve 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' başlığı!Dün tutuklanmıştı: Dikkat çeken paylaşım... Boş koltuk detayı ve 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' başlığı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Başrolde yine Dilan Polat var! Acılı kardeşlere helva kavurttu! Tepki çeken görüntüler

Başrolde yine Dilan Polat var! Acılı kardeşlere helva kavurttu! Tepki çeken görüntüler

ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

Çekimlerden sonra acı haber geldi! Ailenin isteği...

Çekimlerden sonra acı haber geldi! Ailenin isteği...

Savaşta 11. gün... ABD'den iki günde iki farklı açıklama

Savaşta 11. gün... ABD'den iki günde iki farklı açıklama

Manisa'da kan donduran cinayet! Kızını boğarak öldürdü

Manisa'da kan donduran cinayet! Kızını boğarak öldürdü

Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.