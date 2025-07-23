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İzmir 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü yazın en sıcak günlerinden birini yaşayacak.

İzmir 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

İzmir, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü yazın en sıcak günlerinden birini yaşayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 41°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 26°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra daha hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklıklarının 40°C olması öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının ise 28°C civarında olması tahmin ediliyor. 25 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklıklarının 42°C'ye kadar çıkması bekleniyor. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 41°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Aşırı sıcak hava koşulları, hem kişisel sağlık hem de çevre koşulları açısından riskler taşıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olmaları önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Tarım sektöründe çalışanların sulama sistemlerini gözden geçirmeleri ve su kaynaklarını verimli kullanmaları gerekmektedir. Bu dönemde kişisel sağlık ve çevre koşulları dikkate alınmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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