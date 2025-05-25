HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla birlikte değişecek.

İzmir 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sıcaklıklar 17°C ile 35°C arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken tipik İzmir havasını gösteriyor.

26 Mayıs Pazartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında seyredecek. 27 Mayıs Salı günü ise güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklıkları 15°C ile 26°C arasında değişecek. 28 Mayıs Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkisiyle, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Cilt koruyucu ürünler uygulamak da önemlidir. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engeller. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket veya hırka bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı sağlar.

26 Mayıs Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak iyi bir fikirdir. Rüzgar hızının saatte 20 km'ye kadar çıkabileceği günlerde dikkatli olmak önemlidir. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak gerekir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'
Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurduBir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir fenomen dizide daha başrol ayrılıyor! Şaşırtan değişiklik

Bir fenomen dizide daha başrol ayrılıyor! Şaşırtan değişiklik

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren gelişme!

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren gelişme!

Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'

Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'

Yer: Sakarya... Polis memurunun aracından cephanelik çıktı!

Yer: Sakarya... Polis memurunun aracından cephanelik çıktı!

Yanmış cesetleri bulunmuştu! Cinayeti itiraf etti, her şeyi bunun için yapmış

Yanmış cesetleri bulunmuştu! Cinayeti itiraf etti, her şeyi bunun için yapmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.