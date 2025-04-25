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İzmir 25 Nisan Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 25 Nisan 2025 Cuma günü, İzmir'de hava koşulları değişken olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında değişecek. Rüzgarlar güney yönlerden orta kuvvette esecek. Kuzey kesimlerde yerel olarak daha kuvvetli rüzgarlar (30-50 km/sa) görülebilir.

İzmir 25 Nisan Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Her iki gün için de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 12°C ile 24°C arasında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 10°C ile 23°C arasında seyredecek. 29 ve 30 Nisan tarihlerinde hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 22°C arasında değişecek.

Bu dönemde, hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Sağanak yağışların olası olduğu günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi sağlanmalıdır. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu, olumsuz durumların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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