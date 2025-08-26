HABER

İzmir 26 Ağustos Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacaktır.

Ufuk Dağ

İzmir'de 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 21°C civarında bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %52, öğle saatlerinde %44 seviyelerine düşebilir. Rüzgarın hızı 16 km/sa olacak ve güneydoğu yönünden esecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 32°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise 35°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik olmayacaktır.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin ortamlarda kalmak, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve düzenli olarak su tüketmeleri önemlidir.

Ayrıca, yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları daha sağlıklı olacaktır. Orman yangınları riskinin arttığı bu dönemde ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınmak hayati önem taşır. Yangınlara karşı duyarlı bölgelerde yaşayanların yerel yönetimlerin uyarılarını takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

