İzmir 26 Ekim Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 26 Ekim 2025 Pazar günü, hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %78 civarlarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 4.4 km/s olarak ölçülecek. Gün doğumu saat 07:32, gün batımı ise 18:19 olacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklıklar 16°C ile 26°C arasında olacak. 28 Ekim Salı günü ise sıcaklıklar 15°C ile 27°C arasında değişecek. Bu dönemde nem oranı %78 ile %85 arasında olacak. Rüzgar hızı 4.4 km/s ile 9.3 km/s arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri ve dış mekan planları için uygun bir dönem. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına dikkat edilmeli. Kat kat giyinmek, gün boyunca rahat etmenizi sağlar. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde sis oluşabilir. Bu durumda trafikte dikkatli olmak önemlidir. Görüş mesafesi azaldığında hızın düşürülmesi gerekiyor. Rüzgar hızının hafif olması, açık hava etkinlikleri için avantaj yaratıyor. Ancak rüzgarın yönü ve şiddeti değişebilir. Özellikle deniz kenarında ve açık alanlarda hava durumunu takip etmek önemli.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için koşullar uygun. Ancak sabah ve akşam serinliği için hazırlıklı olmak gerekli. Sisli sabah saatlerinde trafikte dikkatli olmak önemlidir.