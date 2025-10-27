HABER

İzmir 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 27 Ekim tarihli hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 19°C olarak tahmin ediliyor. 28 Ekim'de yağış bekleniyor. Bu tarihte gündüz 25°C, gece 14°C olarak sıcaklık düşecek. 29 ve 30 Ekim'de ise serin ve puslu hava hakim olacak. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olunması, yağış günlerinde yanınızda şemsiye bulundurulması tavsiye ediliyor.

Çiğdem Sevinç

İzmir'de 27 Ekim Pazartesi günü, hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 26°C civarında hissedilecek. Gece sıcaklıkları ise 19°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı ise 18:15 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 28 Ekim Salı günü, yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C olacak. Gece ise sıcaklık 14°C civarına düşecek. 29 Ekim Çarşamba ve 30 Ekim Perşembe günleri, hava daha serin ve puslu güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22-23°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 11-12°C seviyelerinde tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 28 Ekim'deki sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınızda su geçirmez bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Serin havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek sağlığınız açısından önem taşır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken, güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca olacaktır. Gerekirse esnek olmak da önemlidir.

