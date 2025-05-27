İzmir 27 Mayıs Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

27 Mayıs 2025 Salı günü, İzmir'de hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece ise 14°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında olacak. Nem oranı %59 civarında. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur.

28 Mayıs Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 15°C civarında olacak. 29 Mayıs Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 16°C civarında olacak. 30 Mayıs Cuma günü, hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 16°C civarında olacak. Bu günlerde hava koşulları genellikle açıktır.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlarken güncel hava durumu raporlarını kontrol etmek faydalıdır. Güneşli günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve yeterli su tüketmek sağlığınızı korumaya yardımcı olur.