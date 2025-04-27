HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 27 Nisan Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 27 Nisan 2025 Pazar günü, İzmir'de hava sıcaklığı 25°C civarında olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu dönemde, İzmir'de ortalama gündüz sıcaklığı 20.3°C, gece sıcaklığı ise 9.2°C civarındadır.

İzmir 27 Nisan Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak bulutlu ve serin geçecek. 28 Nisan Pazartesi günü, hava bulutlanacak. Sıcaklık 24°C'ye düşecek. 29 Nisan Salı günü, sıcaklık 23°C civarında olacak. Hava çok bulutlu kalacak. 30 Nisan Çarşamba günü, sıcaklık 24°C'ye yükselecek. Hava yine çok bulutlu olacak. 1 Mayıs Perşembe günü, yüksek bulutlar arasından güneş görülecek. Sıcaklık 23°C civarında olacak. 2 Mayıs Cuma günü, hava bulutlu kalacak ve sıcaklık 22°C'ye düşecek. 3 Mayıs Cumartesi günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 23°C civarında olacak.

Bu dönemde, hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Sıcaklıkların düşmesi ve bulutlu hava nedeniyle, dışarı çıkarken kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Yanınıza bir yağmurluk almak da önemlidir. Hava koşullarına göre aktivitelerinizi planlamak, gerektiğinde kapalı alanlara yönelmek sağlığınızı korumak açısından gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hesap fazla gelince... Gece kulübüne kurşun yağdırdıHesap fazla gelince... Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Dışişleri Bakanı Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecekDışişleri Bakanı Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Kirişçi'den torpil istemişlerdi! O isim 1. sıradan işe alındı

Kirişçi'den torpil istemişlerdi! O isim 1. sıradan işe alındı

Fenomen dizinin final iddiası sonrası Kanal D harekete geçti!

Fenomen dizinin final iddiası sonrası Kanal D harekete geçti!

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.