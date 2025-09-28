HABER

İzmir 28 Eylül Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. En yüksek sıcaklık 24°C olacak. En düşük sıcaklık ise 18°C civarında seyredecek.

Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 10 km'ye kadar çıkabilir. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü yer yer sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 22°C ile 16°C arasında değişecek. 30 Eylül Salı günü hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C ile 15°C arasında seyredecek. 1 Ekim Çarşamba günü de benzer şekilde güneşli bir hava bekleniyor. 2 Ekim Perşembe günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 25°C ile 18°C arasında değişecek.

3 Ekim Cuma günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 25°C ile 18°C arasında olacak. 4 Ekim Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 17°C arasında değişecek. 5 Ekim Pazar günü zaman zaman bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 16°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 29 Eylül Pazartesi ve 4 Ekim Cumartesi günleri beklenen yağışlar dikkat gerektiriyor. Açık hava etkinliklerini planlayanlar için engelleyici olabilir. Bu nedenle bu günlerde plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli durumda alternatif planlar oluşturmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

