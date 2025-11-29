İzmir 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Kasım 2025 Cumartesi, İzmir'de hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Pazar günü, 30 Kasım 2025, hava daha sakin olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 11°C arasında seyredecek. Pazartesi ve Salı günleri, 1 ve 2 Aralık 2025, hava stabil hale gelecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 13°C arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar giymek de önemlidir. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek gerekecek. Rüzgar geçirmez giysiler kullanmak, soğuk algınlığı riskini azaltacaktır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Araçların lastiklerimizin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır.