İzmir 30 Eylül Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir, 30 Eylül 2025 Salı günü ılıman ve güneşli bir havayla başlayacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında olacak.

Hava genel olarak açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek. Bu durumda serin bir akşam havası bizi bekliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15 km hızla esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 1 Ekim Çarşamba, bol güneş ışığı ile sıcaklık 26°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak. 2 Ekim Perşembe, hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 17°C olarak tahmin ediliyor. 3 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 17°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Özellikle 3 Ekim Cuma, yağış ihtimali bulunduğu için şemsiye almak faydalı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek, gerektiğinde bir ceket bulundurmak önemlidir. Bu sayede ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

hava durumu İzmir
