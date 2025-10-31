İzmir 31 Ekim Cuma hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu çok bulutlu olacaktır. Sıcaklık 12°C ile 21°C arasında değişecektir. Rüzgar 5 km/saat hızında esecektir. Nem oranı ise %48 civarında olacaktır. Yağış ihtimali %0 olarak belirtilmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha elverişli hale gelmesi bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava olacağı öngörülmektedir. 2 Kasım Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 3 Kasım Pazartesi günü ise bol güneş ışığı beklenmektedir. Sıcaklık 13°C ile 23°C arasında olacağı öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Gerektiğinde yanınıza şemsiye veya yağmurluk almak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.