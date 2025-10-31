HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 31 Ekim Cuma hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 31 Ekim 2025 tarihinde hava durumu çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 12°C ile 21°C arasında olacak. Rüzgarın hızı 5 km/saat civarında, nem oranı ise %48 olarak öngörülüyor. Yağış ihtimali ise %0 olarak belirlenmiş. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişim bekleniyor. 1 Kasım'da bulutlu, 2 Kasım'da kısmen güneşli hava öngörülüyor. Günlük hava tahminlerini takip etmek ve uygun giyinmek önemli.

İzmir 31 Ekim Cuma hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu çok bulutlu olacaktır. Sıcaklık 12°C ile 21°C arasında değişecektir. Rüzgar 5 km/saat hızında esecektir. Nem oranı ise %48 civarında olacaktır. Yağış ihtimali %0 olarak belirtilmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha elverişli hale gelmesi bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava olacağı öngörülmektedir. 2 Kasım Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 3 Kasım Pazartesi günü ise bol güneş ışığı beklenmektedir. Sıcaklık 13°C ile 23°C arasında olacağı öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Gerektiğinde yanınıza şemsiye veya yağmurluk almak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kent genelinde ağaç budama çalışmaları başladıKent genelinde ağaç budama çalışmaları başladı
Karşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandıKarşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.