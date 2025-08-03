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İzmir açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında ise sahil güvenlik gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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