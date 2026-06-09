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İzmir-Bursa kara yolunda alevler korkuttu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan İzmir-Bursa kara yolu üzeri TİGEM bölgesindeki yangın, sıcak hava ve kuru otlar sebebiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede söndürdü.

İzmir-Bursa kara yolunda alevler korkuttu

Yangın, İzmir-Bursa kara yolu TİGEM bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın yoldan geçen sürücülerin alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kuru otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederken, kısa süre sonra alevler kontrol altına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İzmir-Bursa kara yolunda alevler korkuttu 1

İzmir-Bursa kara yolunda alevler korkuttu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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