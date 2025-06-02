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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay canlı yayında spikere sert tepki gösterdi! “Bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, işçilerin greviyle ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Grevin beşinci günü hız kesmeden devam ederken, Tugay katıldığı yayında gazetecinin "İzmir'de dün akşam çok topladınız, çöp topladığınız için sizi grev kırıcılıkla suçlayanlar oldu" sözlerine sert tepki verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay canlı yayında spikere sert tepki gösterdi! “Bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin"
Begüm Özkaynak

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerinin başlattığı grev beşinci gününde.

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DÖRDÜNCÜ GÜNÜN GECE SAATLERİNDE TUGAY, ÇÖP TOPLAMAK İÇİN SAHAYA İNMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevde olması sebebiyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler çevreyi rahatsız edince Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya inmişti. Eldivenleri takarak çöp toplayan Başkan Tugay ile kendisine engel olmaya çalışan DİSK Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma yaşanmıştı.

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İşçiler, "Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor" ifadelerini kullanırken, Belediye Başkanı Tugay, "Grev yapan insanlar işyerini terk eder ve evlerine gider. Sizin işinizi ben yapıyorum burada. İzmir'in hakkını yedirmeyeceğim size" demişti.

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"SÖZLERİNİZE DİKKAT EDİN"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, TELE-1 canlı yayınına katıldı. Canlı yayın spikeri İnan Demirel'in sorduğu "Sayın Başkan, İzmir'de dün akşam çok topladınız, çöp topladığınız için sizi grev kırıcılıkla suçlayanlar oldu" sorusu üzerine Tugay, “4,5 milyon İzmirliyi temsil eden bir belediye başkanıyım. Ben sendika üyesi miyim de grev kırıcı olacağım, bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin" dedi.

TELE1

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı İşçi İzmir grev Cemil Tugay
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