HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin takibe aldığı şüpheli, motosikletinde 1 kilo 200 gram esrarla yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin takip sonucu durdurduğu motosiklette 1 kilo 200 gram esrar ile yakalanan Ö.A., tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ö.A., önceki gün takibe alındı. Takip sırasında şüphelinin, motosikletle bir arsa içerisinde gizlenmiş halde bulunan poşeti alarak bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, uzun süren takibin ardından şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve poşette ekiplerin aramasında, 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum'da sel paniği: Evler ve tarım arazileri sular altındaErzurum'da sel paniği: Evler ve tarım arazileri sular altında
Nevşehir'de oto tamir dükkanında yangın: 5 kişi etkilendiNevşehir'de oto tamir dükkanında yangın: 5 kişi etkilendi

Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde! ABD basını duyurdu: "Trump müjdeyi verecek"

Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde! ABD basını duyurdu: "Trump müjdeyi verecek"

Trump'tan Ankara'da sıra dışı 'tuvalet' önlemi

Trump'tan Ankara'da sıra dışı 'tuvalet' önlemi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

72 milyon dolarlık anlaşma! 59 yıllık köklü şirket el değiştirdi

72 milyon dolarlık anlaşma! 59 yıllık köklü şirket el değiştirdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.