İzmir’de 2.5 milyon TL’lik kaçak alkol ve tütün operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretimi kaynaklı ölümlerin ve kaçak tütün satışından doğan vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmir, Torbalı ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde; Buca, Bornova, Konak, Çiğli ve Torbalı ilçelerinde son 15 günde kaçakçılara yönelik 8 ayrı operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda yapılan aramalarda; 5 bin 100 litre etil alkol, 16 bin adet makaron, bin adet TAPDK bandrolü, bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ve 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen yasa dışı malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi.

3 MERDİVEN ALTI İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlar kapsamında, 3 farklı adreste yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 merdiven altı etil alkol imalathanesi de deşifre edilerek faaliyetlerine son verildi.

Operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.