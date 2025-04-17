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İzmir’de 36 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu, 36 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yapılan incelemede organizatörün aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti de yaptığı tespit edildi.

İzmir’de 36 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 15 Nisan günü Maden Koyu civarında düzensiz göçmenler ve 1 göçmen kaçakçısı olduğu belirlendi. Harekete geçen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, 36 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Öte yandan göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçmesi için koyda bulunan 1 şişme bot, 2 bot pompası, 1 motor ve 50 litre benzin ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ DE YAPIYORMUŞ

Göçmen kaçakçısı şüphelisi İ.A.’ya yapılan sorgulamada şüphelinin aynı zamanda uyuşturucu ticareti de yaptığı belirlendi. İki ayrı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli İ.A., çıkarıldığı mahkemece ’Göçmen kaçakçılığı’ ve ’Uyuşturucu madde ticareti’ suçlarında iki ayrı dosyadan da tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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İzmir göçmen göçmen kaçakçılığı
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