HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de 4 polisi yaralayan saldırgan tutuklandı

İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar terminalinin bulunduğu katta elindeki iki bıçak bulunan şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Yaşanan arbedede 1'i komiser 4 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 4 polisi yaralayan saldırgan tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.40 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu katında, giriş kapısı dışında meydana geldi. Elinde iki adet bıçak bulunan H.K. (45) isimli şahıs, terminalde paniğe neden oldu.

DÖRT POLİSİ YARALAMIŞTI: TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, şüpheliye anında müdahale etti. Saldırgan ile ekipler arasında yaşanan arbede sırasında 1 komiser ve 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Şüpheli H.K., polis ekiplerinin müdahalesi sonucu zor kullanılarak etkisiz hale getirildi ve muhafaza altına alındı.

POLİSLERİN DURUMU İYİ

Olayın ardından hastaneye sevk edilen yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan şüpheli H.K.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirmeler bulunduğu bildirildi.

Emniyete götürülen şüpheli H.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Görevli Memura Mukavemet' suçlarından adli işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Trump'tan Beştepe'de kritik açıklamalar!SON DAKİKA | Trump'tan Beştepe'de kritik açıklamalar!
Karaçi açıklarında kaybolan kargo uçağının enkazına ulaşıldıKaraçi açıklarında kaybolan kargo uçağının enkazına ulaşıldı

Anahtar Kelimeler:
polis İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.