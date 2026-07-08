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Karaçi açıklarında kaybolan kargo uçağının enkazına ulaşıldı

Pakistan Havalimanları Otoritesi (PAA), dün Şarika-Karaçi seferini gerçekleştirdiği sırada Karaçi kentinin yaklaşık 300 kilometre açıklarında kaybolan Pakistan merkezli K2 Havayolları'na ait kargo uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı. Yetkililer, uçaktaki 5 kişilik mürettebata ise hala ulaşılamadığını bildirdi.

Karaçi açıklarında kaybolan kargo uçağının enkazına ulaşıldı

Pakistanlı yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika kentinden Pakistan'ın Karaçi kentine gerçekleştirdiği sefer sırasında dün akşam Umman Denizi üzerinde radardan kaybolan kargo uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Karaçi açıklarında kaybolan kargo uçağının enkazına ulaşıldı 1

PAKİSTAN'DA KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ

PAA'dan yapılan açıklamada, Pakistan merkezli K2 Havayolları'na ait Boeing 737-400 tipi kargo uçağının enkazının, Pakistan Donanması ile Pakistan Deniz Güvenlik Ajansı'nın hava ve deniz unsurlarının katılımıyla derin denizde yaklaşık 12 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından tespit edildiği bildirildi. Kazada hayatını kaybettiği düşünülen 5 kişilik mürettebatın cansız bedenlerine henüz ulaşılamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Karaçi açıklarında kaybolan kargo uçağının enkazına ulaşıldı 2

ENKAZINA ULAŞILDI

PAA, uçağın dün yerel saatle 21.18'de navigasyon sisteminde yaşanan bir arızayı bildirerek Karaçi Hava Kontrol Merkezi tarafından yönlendirildiğini aktardı. Ancak uçağın saat 21.21'de radarda hızla irtifa kaybetmeye başladığı ve istikametini sert şekilde değiştirdiği belirtildi. Açıklamada, kısa süre sonra uçakla tüm radar ve iletişim bağlantısının kesildiği, uçağın Karaçi'nin yaklaşık 300 kilometre batısında, Umman Denizi açıklarında kaybolduğu kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan uçak enkaz
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