SON DAKİKA | Trump'tan Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Muazzam bir iş çıkardı"

Son dakika haberi... Trump'ın Beştepe'deki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Önemli konular ele alacağız. Ekibimle birlikte geldim. Hepsi birer süper yıldız. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı bir NATO Zirvesi'ni yaptık. Erdoğan çok güçlü ve başarılı bir lider. Çok da iyi bir ülke yönetiyor. Askeri olarak müthiş bir ülke. Muazzam iş çıkardı. Uçaktan indiğimiz andan itibaren her şey çok güzeldi. Yeni bir terminal inşa ettiler bizim varışımız için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum.

"İRAN'IN SAVAŞMA KABİLİYETLERİ OLDUKÇA DÜŞTÜ"

Petrol fiyatları düşük mü tutulacak göreceğiz. 47 yıl önce yapılması gerekeni İran'da yaptık. Geçtiğimiz 18 ay öncesine göre savunma çabalarını arttırmaya yönelik eylemlerde bulunduk. Venezuela ve İran'a baktığımız zaman... İran'ın askeri kapasitesini birkaç haftada ortadan kaldırdık. Yüzlerce uçakları ortadan kaldırdık. Pistler, radarlar, liderleri ortadan kaldırıldı. Savaşma kabiliyetleri oldukça düştü. Füze ve fırlatıcıları az sayıda kaldı. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz açık bir arayla.

NATO HARCAMALARI %5'E ÇIKARTILIYOR

Geçtiğimiz seneki NATO Zirve de çok iyiydi. %2'den %5'e savunma harcamalarını arttırdık. Birçok ülke de bunu kabul etti. İnanıyorum ki yakında kabul edecekler. Hatta bir tanesi de oldukça pozitif idi. Liderler şunu iyi anlıyor: "ABD açık ara NATO'ya en büyük katkıyı sağlıyor" Bize ülke olarak yeniden saygı duymaya başladılar. Bize gülüyorlardı ama artık gülmüyorlar. 1 trilyon dolar yatırım yaptık askeri alana. Bu sabahki oturumda %5'lik hedefe ulaşma konusunda konuşmalar yaptık. İyi gidiyoruz.

Trilyonlarca dolar alacağız savunmaya yönelik. Bu da gerçekten inanılmaz bir para. %1'de olanlar vardı. %2'ye çıkartmıştım. Şimdi de %5'e çıktılar. Bana 'seni seviyoruz' diyorlar. Bana ulaşmaya mı çalışıyorlar bilmiyorum ama o odada çok büyük bir birlik vardı. Tüm uluslara %5'e ulaşmaları için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını tavsiye ediyorum.

Venezuela'da gördünüz. Bir sürü ekipmanları vardı ama çalışmadı. Bizim ekipmanlarımız çalıştı. Birçok insan bizim silahlarımızı satın almak için bekliyorlar. "