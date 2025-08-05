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İzmir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de denizde ve karada 83 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes açıklarında yine Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından belirlenerek ekiplerce durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında tespit edilen lastik bottaki 2'si çocuk 23 düzensiz göçmeni de yakalayıp karaya çıkardı.

İlçede görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, polis ekipleriyle karada tespit ettikleri 2'si çocuk 11 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir göçmen
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