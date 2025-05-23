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İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

İzmir’de perdecilik yapan Hasan Yıldırım ve ailesinin, dolandırıcılık ve tefecilikle birçok kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, haksız kazançla elde ettikleri yüklü miktarda paraları TikTok’ta bavullarla sergilemesi dikkat çekti. Mağdurlardan biri olan 61 yaşındaki Füsun Enserçakan, "5 bin liralık senedin üzerinde tahribat yaparak 300 bin bin liraya çevirmişler. Tutar bugün faiziyle birlikte 1 milyon lirayı buldu." dedi.

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

İddialara göre Hasan ve Nuri Yıldırım kardeşler, 54 yaşındaki Cengiz Ünal'ın Menemen’deki villasını satın almak için taksi plakası ve 300 bin lira teklif etti. Ancak Ünal’ın hesabına gönderdiği 3 milyon lirayı alıp ne plakayı teslim ettiler ne de parayı iade ettiler. Üstelik paraların TikTok'ta paylaşılması da mağduriyetin kanıtı oldu. Ünal, dolandırıldığını söyleyerek savcılığa başvurdu.

5 BİN LİRA BORÇ ALDI, 1 MİLYON BORCA SAHİP OLDU

Olay yalnızca bununla sınırlı kalmadı. 61 yaşındaki Füsun Enserçakan da mağdurlar arasında yer aldı. Enserçakan, Kıbrıs’tan döndükten sonra iş bulamayınca Hasan Yıldırım’dan 5 bin lira borç aldı.

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Ancak imzaladığı senedin üzerinde değişiklik yapılarak borcun 300 bin liraya çıkarıldığı iddia edildi. Bugün bu rakam, faizleriyle birlikte 1 milyon liraya ulaştı. Enserçakan, borcun aslını ödemesine rağmen mal varlığına tedbir konulduğunu belirtti.

Mağdur kadın, "Kıbrıs'tan döndükten sonra iş bulamadım. Arkadaşımda misafir olarak kalıyordum. Hasan Yıldırım'dan 5 bin lira borç istedim. 5 bin liralık senedin üzerinde tahribat yaparak 300 bin bin liraya çevirmişler. Tutar bugün faiziyle birlikte 1 milyon lirayı buldu. Annemden Çanakkale'den kalan arsalara tedbir koydurmuşlar. Mağdur edildim. Zor durumdayım. Adalete güveniyorum. Dava açıldı. Hakkımı arayacağım" dedi.

'TEFECİLİK' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Enserçakan’ın şikayeti üzerine Hasan Yıldırım hakkında 'tefecilik' suçundan dava açtı. Yıldırım 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacak.

TİKTOK'TA SERGİLEDİLER

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Şüpheli ailenin sosyal medya paylaşımları ve ortaya çıkan yeni mağdurlar, soruşturmanın daha da derinleşmesine neden oldu.

Yıldırım ailesi hakkında yürütülen soruşturma genişletilerek devam ediyor.

(SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
tiktok dolandırıcı
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu adamlar 10 yıldır İzmir'de onlarca kişiyi dolandırdılar, savcılık bir araştırsa haklarında 40'dan fazla dosya var, bazıları takipsizlikle sonuçlanmış bazılarında hüküm verilmiş. Bir savcıda çıkıp bu adamların üzerine gitmiyor bu kadar yıldır onlarca kişiyi dolandırdıkları ortada iken. Ailecek hep aynı tezgah, genelde taksi alım satımı üzerinden yapıyorlar. Savcılığı ve İç İşleri Bakanlığını göreve davet ediyoruz lütfen daha fazla canları yakacak bu adamlar. İşin inceliklerini, hukuki süreçleride çok iyi bildikleri için genelde cezasız yırtıyorlar, bu da onları daha fazla cesaretlendiriyor.
devlet bunlarw oyle bir ceza vermelıkı gırtlaklarından baskasına ait bir kurus gecmemelı
bu kadar suça 2-5 yıl cezayla yargıla,2 yıl ver hükmün açıklanmasını ertele salıver,kebap kanunlar,tefecilere gün doğdu,bu düpedüz hırsızlık,cezasıda idam olmalı,başka türlü önleyemezsiniz.suçlular cenneti,namuslular cehennemi türkiye,akp nin eseri,yeni anayasa yapacakmışlar,tam bir memleketi yaşanmaz hale sokacağınız kesin,kötüinsanlara gün doğacak.
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