İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

İddialara göre Hasan ve Nuri Yıldırım kardeşler, 54 yaşındaki Cengiz Ünal'ın Menemen’deki villasını satın almak için taksi plakası ve 300 bin lira teklif etti. Ancak Ünal’ın hesabına gönderdiği 3 milyon lirayı alıp ne plakayı teslim ettiler ne de parayı iade ettiler. Üstelik paraların TikTok'ta paylaşılması da mağduriyetin kanıtı oldu. Ünal, dolandırıldığını söyleyerek savcılığa başvurdu.

5 BİN LİRA BORÇ ALDI, 1 MİLYON BORCA SAHİP OLDU

Olay yalnızca bununla sınırlı kalmadı. 61 yaşındaki Füsun Enserçakan da mağdurlar arasında yer aldı. Enserçakan, Kıbrıs’tan döndükten sonra iş bulamayınca Hasan Yıldırım’dan 5 bin lira borç aldı.

Ancak imzaladığı senedin üzerinde değişiklik yapılarak borcun 300 bin liraya çıkarıldığı iddia edildi. Bugün bu rakam, faizleriyle birlikte 1 milyon liraya ulaştı. Enserçakan, borcun aslını ödemesine rağmen mal varlığına tedbir konulduğunu belirtti.

Mağdur kadın, "Kıbrıs'tan döndükten sonra iş bulamadım. Arkadaşımda misafir olarak kalıyordum. Hasan Yıldırım'dan 5 bin lira borç istedim. 5 bin liralık senedin üzerinde tahribat yaparak 300 bin bin liraya çevirmişler. Tutar bugün faiziyle birlikte 1 milyon lirayı buldu. Annemden Çanakkale'den kalan arsalara tedbir koydurmuşlar. Mağdur edildim. Zor durumdayım. Adalete güveniyorum. Dava açıldı. Hakkımı arayacağım" dedi.

'TEFECİLİK' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Enserçakan’ın şikayeti üzerine Hasan Yıldırım hakkında 'tefecilik' suçundan dava açtı. Yıldırım 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacak.

TİKTOK'TA SERGİLEDİLER

Şüpheli ailenin sosyal medya paylaşımları ve ortaya çıkan yeni mağdurlar, soruşturmanın daha da derinleşmesine neden oldu.

Yıldırım ailesi hakkında yürütülen soruşturma genişletilerek devam ediyor.

(SABAH)