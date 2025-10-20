HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İzmir’in Tire ilçesinde bir şahıs, evde tartıştığı oğlu ve eşini av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Saçmaların isabet ettiği genç hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı. Anne hastanede tedavi altına alınırken olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlatt

İzmir'de aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Tire ilçesi Dallık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın Kaya (28) ve eşi Gülşen Kaya (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen baba Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna, ardından eşine ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir de aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor 1

OĞLU HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aşkın Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne Gülşen Kaya ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İzmir de aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor 2

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

20 Ekim 2025
20 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Güzelyalı’nın Neronu" bu kez tutuklandı! "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik""Güzelyalı’nın Neronu" bu kez tutuklandı! "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik"
Feci olay! Lastiğini değiştirmek isterken hayatını kaybettiFeci olay! Lastiğini değiştirmek isterken hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.