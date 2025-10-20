İzmir'de aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Tire ilçesi Dallık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın Kaya (28) ve eşi Gülşen Kaya (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen baba Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna, ardından eşine ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OĞLU HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aşkın Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne Gülşen Kaya ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

