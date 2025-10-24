HABER

İzmir'de aile katliamı! Anne, baba ve oğulları tabancayla öldürülmüş halde bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde aile katliamı yaşandı. Ailenin yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı. Şadi (67) ve Hatice Avcı (54) çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın (32) tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Mehmet Avcı'nın, anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor. Cinayet ihtimali de araştırılıyor.

Korkunç olay, Muratbey Mahallesi 3663 Sokak numara 18'deki apartman dairesinde meydana geldi. Torbalı'da yaşayan Mehmet Avcı, annesi Hatice Avcı ve babası Şadi Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

EVDE SİLAHLA VURULMUŞ BULUNDULAR

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde, hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CİNAYET İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yerinde polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünülüyor. Polis ekipleri, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor. Ölenlerin cesedi, inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

