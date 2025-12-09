HABER

İzmir'de Altay bebeğin vefatı yürekleri yakmıştı! Böcek ilacından zehirlendiği tespit edildi

İzmir'de bir apartmanda yapılan böcek ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Altay bebeğin ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada 'oy birliğiyle' bebeğin; binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İşte detaylar...

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, tahtakurusu için yapılan böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANIP BIRAKILMIŞTI

Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve E.G. (44) tutuklanmış, bir süre sonra hakimlik kararıyla serbest bırakılmış, firmada işi organize eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

'FOSFİN' GAZI DENMİŞTİ

Kınalı'nın yaşamını yitirmesine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada da bebeğin kimyasal fosfin gazı sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

'TRAVMATİK TESİRLE' ÖLÜM BULGUSU YOK

Kesin ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan istenen mütalaa da soruşturma dosyasına girdi. Kurulun 15 sayfalık mütalaasında, bebeğin travmatik tesirle öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığına yer verildi.

BEBEK 3 GÜN SONRA HASTANEYE KALDIRILIYOR

Binada ilaçlama yapıldıktan sonra bebek, anne ve baba da zehirlenme bulgularının ortaya çıktığının anımsatıldığı mütalaada, 3 gün sonra bebeğin solunum sıkıntısı, kusma, genel durum bozukluğu şikayetiyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Bebeğin, yapılan muayene ve tetkikleri sonrası zehirlenme ön tanısıyla hastaneye yatırıldığı aktarılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İLACA BAĞLI ZEHİRLENME SONUCU MEYDANA GELMİŞ OLDUĞU OY BİRLİĞİYLE MÜTALAA OLUNUR"

"Tedaviye rağmen klinik durumu kötüleşerek 14 Kasım 2024'te hastanede öldüğünün kayıtlı olduğu, otopsisinde ölüme neden olabilecek travmatik değişiklik tespit edilmediği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular ile iç organların histopatolojik incelemesinden elde edilen bulgular, olay yeri inceleme bulguları ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, bebeğin ölümünün kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

"BİR AN ÖNCE SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, Altay bebeğin böcek ilaçlaması sonucunda zehirlenmiş olduğunun oy birliğiyle mütalaa edildiğini söyledi. Bu aşamadan sonra savcılığın iddianame düzenleyerek dava açmasını beklediklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Acılı aile bu sürecin içerisinde çok yıprandı. Bir an önce sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Son dönemde gündemimizde böcek ilaçlaması sonucu zehirlenmeler maalesef çok yoğun yer aldı. Bu kullanılan ilaçların tamamı tarımsal amaçta kullanılması gereken ilaçlar. Maalesef buna ilişkin yönetmelik 'böcek ilaçlaması yapan kişinin sorumluluğunda' olduğunu söylüyor. 'Bir sorumlulukla birlikte bu ilaçlama evlerde yapılabilir' gibi bir anlam çıkıyor. Bunun engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

NE OLMUŞTU?

