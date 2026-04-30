HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

İzmir'de bir genç kız burun ameliyatı sonrası öldü!

İçerik devam ediyor

İzmir’de burun estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hatice Öncü’nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Hatice Öncü, burun estetiği ameliyatı olmak için 22 Nisan Çarşamba günü Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti.

Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Durumunun kötüleşmesinin ardından 23 Nisan Perşembe günü İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledilen genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öncü'nün cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile kızlarının vefatının ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir de bir genç kız burun ameliyatı sonrası öldü! 1

"'KIZIN BEYNİNDE VE CİĞERLERİNDE ÖDEM OLMUŞ' DEDİLER!"

Hatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak, kızının öldüğüne hala inanamadığını söyledi.

Kızının güle oynaya burun estetiği ameliyatına girdiğini anlatan Kanak, "Ameliyattan çıktı, yoğun bakıma aldılar, kızı kurtaramadılar bizi buraya gönderdiler. O hastaneyi kapatsınlar. Şikayetçiyim. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Daha benim kızım 23 yaşındaydı, sapasağlamdı, ayaklarıyla gitti. 'Kızın beyninde ve ciğerlerinde ödem olmuş' dediler. 'Kızınız iyi' dediler. Yalandan beni kandırdılar, oyaladılar." dedi.

"AMELİYAT ANINDA BİR ŞEY OLMUŞ"

Baba İbrahim Öncü ise ameliyatın yapıldığı hastanedeki belgelerde kızının narkozdan uyanamadığına ilişkin bilgilerin olduğunu iddia etti.

Acılarının büyük olduğunu anlatan baba, "Onlardan şikayetçi olduk. O hastanede kızım entübe yapılmış. Hastaneye gelirken doktorla telefonla konuştum. Kızın neyi var diye sordum? Doktor bana 'sevk etmem lazım' dedi. O ameliyat anında bir şey olmuş. Yanlış bir ameliyat oldu" diye konuştu.

Öte yandan Öncü, olayın ardından aile bireylerinin hastanede fenalaştığını ancak hastanenin vezneye para ödemeden tedavi yapılmayacağını söylediğini öne sürdü.

Dede Mehmet Mahsum Kanak ise torununun ameliyat için 70 bin lira ödediğini söyledi.

Torunun sağlıklı bir şekilde ameliyata girdiğini anlatan Kanak, "Ameliyattan saat 16.00'da çıkıyor, kız uyanmıyor. Güçleri yetmediği için bir gece orada bırakıyor sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Kızımız bugün sabah vefat etti" dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir burun estetigi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.