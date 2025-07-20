İzmir'de bunaltan sıcak! 40 dereceye yaklaştı, vatandaşlara zorluk yaşattı

Kent merkezinde, sıcak hava nedeniyle pazar gününe rağmen sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Konak'ta güneşten korunmak isteyenler şapka taktı, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

İzmir'in en hareketli noktaları olan Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı ile kordonda diğer günlere göre az sayıda kişi olduğu görüldü.

Sıcak hava nedeniyle önemli tatil bölgeleri Çeşme ve Foça ilçelerindeki plaj ve sahillerde denize girenler ise yoğunluk oluşturdu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır