İzmir'de çöp isyanı: Rezaletten başka bir şey değil bu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya tepki gösterdi.

İzmir'de çöp isyanı: Rezaletten başka bir şey değil bu

Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesine bağlı yaklaşık 1800 işçinin 4 gün süren iş bırakma eylemi sona erdi.

Buna rağmen Bostanlı ve Şemikler mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda çöplerin toplanmadığı görüldü. Şemikler Mahallesi sakinlerinden Mevlüt Akçay, çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Akçay, "Ortamı görüyorsunuz. Söyleyecek fazla bir şey yok. Rezaletten başka bir şey değil bu. Oy veriyoruz bu insanlara... Çocuğumuza, torunumuza yazık. Torunum okula gidiyor, her gün bu pisliği görüyor, 'Dede bu ne?' diye soruyor. Biz cevap veremiyoruz. Bu normal değil. 'İşçilerin parası ödenmemiş' diyorlar. Ama belediyeysen, çözmek zorundasın." diye konuştu.

Öğrenci Gökdeniz Yıldız da her gün okul yolunda çöplerle karşılaştıklarını belirterek, "Her yerde çöpler ve sinekler var. Okulun önü de aynı. Çöp kokusundan rahatsızız." dedi.

Doğukan Çelebi ise çöpler ve kötü koku nedeniyle evin pencerelerini açamadığını, görüntünün mide bulandırdığını dile getirdi.

Karşıyaka İzmir
