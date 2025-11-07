HABER

İzmir'de çöp krizi sinek istilasına dönüştü! Şehir dört koldan ilaçlanıyor

İzmir'de çöp krizi bitmiyor. Temizlik hizmetlerinde oluşan aksaklıklar kara sineklerin hızla çoğalmasına zemin hazırladı. İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kentte son haftalarda artan kara sinek yoğunluğu ile ilgili uyarıda bulunarak, gerekli önlemlerin vakit kaybetmeden alınması gerektiğini vurguladı ve evde ayrıştırmanın önemine de dikkat çekti.

İzmir'de aylarca süren çöp krizi, grev ve temizlik hizmetlerindeki aksaklıklar, kara sineklerin hızla çoğalmasına zemin hazırladı. Evlerde, restoranlarda ve araçlarda görülen karasinekler, sağlığı da tehdit ediyor. İzmir'in özellikle metropol ilçelerinde görünen karasinek yoğunluğu, vatandaşlar için adeta kabus haline geldi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kentte son haftalarda artan kara sinek yoğunluğu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ayhan, sinek artışının halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirterek, gerekli önlemlerin vakit kaybetmeden alınması gerektiğini vurguladı ve evde ayrıştırmanın önemine de dikkat çekti.

"ÇÖP YÖNETİMİ HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN KRİTİK"

Kara sineklerin hastalık taşıyıcı vektörler olduğunu vurgulayan Dr. Ayhan, bu durumun büyük salgınlara değil ancak küçük çaplı enfeksiyon kümelerine yol açabileceğini belirtti. Kentte zaman zaman yaşanan çöp toplama sorunlarının sinek popülasyonunu artırabileceğine dikkat çeken Ayhan, düzenli atık yönetiminin önemine değinerek, "Hastalık taşıyıcı etkenlerdir. Büyük salgınlar değil ama küçük küme enfeksiyonlar oluşturabilirler. Çöp yönetimi bu açıdan çok önemli" dedi.

EVSEL ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI GEREKİYOR!

Uzm. Dr. Ayhan, çöplerin açıkta kalmasının sinek üremesini kolaylaştırdığını belirterek, evsel atıkların doğru şekilde ayrıştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, vatandaşların çöplerini ağzı sıkıca kapalı poşetlerde konteynerlere bırakmasının ve geri dönüşüm atıklarını ayrı toplamasının hem çevre hem de sağlık açısından faydalı olacağını ifade etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

