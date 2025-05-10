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İzmir’de ’döner bıçaklı’ trafik kavgası kamerada

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada aracından inen bir kişi, gerginlik yaşadığı kişiye döner bıçağı çekti.

İzmir’de ’döner bıçaklı’ trafik kavgası kamerada

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada aracından inen bir kişi, gerginlik yaşadığı kişiye döner bıçağı çekti. Spor aracın arkasından, kılıfından çıkartılan döner bıçağıyla saldırı anı, yoldan geçen bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ İLE TARTIŞTI

Olay Karşıyaka Girne Caddesi’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı.

Bu esnada otomobil sürücüsü araçta kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kavga
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