İzmir’de durdurulan araçtan 156 bin uyuşturucu hap çıktı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 156 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerinin kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında ilçe sınırlarında tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 156 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli T.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars’ta kaçakçılık operasyonuKars’ta kaçakçılık operasyonu
Ereğli’de bıçakla yaralamaEreğli’de bıçakla yaralama

En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Sadece onlara yaptırım yok!

Sadece onlara yaptırım yok!

