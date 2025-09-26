HABER

İzmir'de eğlence mekanında çekilen görüntülere 1 tutuklama

İzmir'de bir eğlence mekanında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K. isimli kadın tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından dün, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K. ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

1 KİŞİ SERBEST KALDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.K. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir de eğlence mekanında çekilen görüntülere 1 tutuklama 1

“MÜSTEHCEN YAYINLARIN YAYIMLANMASINA ARACILIK ETMEK”

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden H.K. “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme” ve “Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek” suçlarından tutuklanmış, diğer şüpheli A.S. ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanmak üzere adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.

(DHA)

26 Eylül 2025
26 Eylül 2025

