İzmir'de elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor: Gediz Elektrik'ten açıklama bekleniyor

21 Kasım'da 17 İlçede Yaşanan Kesintiler Hayatı Felç Etti, Vatandaşlar Bilgi Almakta Güçlük Çekiyor

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, Gediz Elektrik'in son günlerdeki elektrik kesintileriyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor. Özellikle 17 Kasım'dan bu yana sıklaşan kesintiler, 18 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde zirveye ulaştı. 18 Kasım'da Konak, Buca, Bornova, Foça gibi merkezi ilçeler de dahil olmak üzere birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, 21 Kasım'da ise 17 ilçede planlı kesintiler uygulandı. Bu durum, evlerdeki elektronik cihazların kullanımını engellerken, iş yerlerinde de üretimi durma noktasına getirdi. Vatandaşlar, Gediz Elektrik'in internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden bilgi almaya çalışsa da, çoğu zaman net bir yanıt alamadıklarını belirtiyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceği, hangi mahalleleri etkileyeceği gibi temel sorulara cevap bulmakta zorlanan İzmirliler, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyor. Özellikle evden çalışanlar ve uzaktan eğitim alan öğrenciler, kesintiler nedeniyle büyük sorunlar yaşıyor. İnternet bağlantısının kesilmesi, toplantılara katılımı engellerken, derslerin takibini de imkansız hale getiriyor. Gediz Elektrik'in şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gerekçesiyle yaptığı kesintilerin uzun sürmesi de eleştirilere neden oluyor. Tire ilçesinde İhsaniye Mahallesi'nde 21 Kasım'da sabah saat 09:00'da başlayan kesintinin, akşam saat 17:00'ye kadar sürmesi planlanıyor. Bu kadar uzun süreli bir kesintinin, vatandaşların günlük yaşamını önemli ölçüde etkilediği ifade ediliyor. Vatandaşlar, Gediz Elektrik'ten kesintilerle ilgili daha şeffaf ve detaylı bilgi verilmesini talep ediyor. Kesintilerin nedenleri, süresi ve etkileyeceği bölgeler hakkında önceden bilgilendirilmek isteyen İzmirliler, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

İzmir'deki elektrik kesintileri, Gediz Elektrik'in daha etkin bir iletişim stratejisi geliştirmesi ve planlı kesintilerin süresini kısaltması gerektiğini açıkça gösteriyor. Vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için, kesintilerle ilgili detaylı bilgilendirme yapılması ve alternatif çözümler üretilmesi büyük önem taşıyor. Gediz Elektrik'in bu konuda daha hassas davranması ve vatandaşların beklentilerini karşılaması bekleniyor.