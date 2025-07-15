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İzmir'de engelli bakımevinde yangın! Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir Gaziemir'de bulunan 4 katlı engelli bakımevi binasında akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 100'e yakın engelli vatandaş tahliye edildi. Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de engelli bakımevinde yangın! Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre; Dokuz Eylül Mahallesi'nde bulunan 4 katlı özel bir engelli bakımevinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi. Bakımevinde bulunan yaklaşık 100 engelli vatandaş, görevliler ve ekipler tarafından kısa sürede tahliye edildi.

İzmir de engelli bakımevinde yangın! Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı 1

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına çok sayıda araç ve personelle müdahale etti.

İzmir de engelli bakımevinde yangın! Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı 2

Bina içindeki vatandaşlar güvenli şekilde dışarı çıkarılırken, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

İzmir de engelli bakımevinde yangın! Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı 3

12 ENGELLİ VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında binada yoğun duman oluştu. Dumandan hafif şekilde etkilendiği belirlenen 12 engelli vatandaş, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir bakım engelli
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