İzmir'de hayatını kaybeden doktor ve eşi hakkında kahreden detaylar: Birbirinin çocukluk aşkıymış!

İzmir'deki olay, 25 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında, Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu tarafından velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi.

KIZLARI İÇİN ETKİNLİĞE KATILDILAR

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı. Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Olay sırasında çiftin yanındaki kızı, yara almadan kurtuldu.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Baltacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da dün gece hayatını kaybetti.

ÇİFTİN SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çiftin son anları ise düğün salonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çiftin kızlarıyla birlikte kapıya doğru yürüdükleri, bu sırada bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların savrulduğu görüldü.

OLAYLA İLGİLİ 1 TUTUKLAMA

İzmir Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda ihmalin bulunduğunu vurgulayıp tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturmada düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan (50), annesi N.C. ve babası G.C. gözaltına alındı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgarın etkisiyle yapının devrildiğini ve olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, annesi ve babası ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ANMA TÖRENİ YAPILDI

Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı için İzmir Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde tören düzenlendi. Törene Mehmet Baltacı'nın babası Ali Rıza Baltacı, uzaktan akrabası da olan Güler Baltacı'nın babası Yaşar Baltacı, diğer yakınları ile İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, İzmir Şehir Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp, Dr. Baltacı'nın meslektaşları ve yakınları katıldı.

"BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVİYORLARDI"

Baltacı çiftinin cenazeleri, yan yana konuldu. Tabutların üzerine karanfiller bırakıldı. Çiftin yakınları, tabutlara sarılıp, "Kardeşim benim. Uyan kardeşim. Birbirlerini çok seviyorlardı. Kalk gidelim, ne olur evimize gidelim. Bedavaya öldüler" diyerek, ağıtlar yaktı. Törenin ardından çiftin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesine gönderildi.

ORTAOKULDAN BERİ AŞIKLARMIŞ

Ortaokuldan beri birbirlerine aşık oldukları belirtilen Baltacı çiftinin cenazelerinin yarın ikindi vakti Gölbaşı Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuklarına uğurlanacağı bildirildi.

İKİNCİ ÇOCUĞU PLANLIYORLARMIŞ

Tek çocukları Gülşah'ın tüm okul etkinliklerine katıldıkları belirtilen Baltacı çiftinin yakınlarına ikinci çocuğu planladıklarını söyledikleri öğrenildi.

'SAĞLAM YAPILMAYAN BİR ŞEY VAR'

Mehmet Baltacı'nın babası Ali Rıza Baltacı, "Allah oğlumun ve kızımın mekanını cennet eylesin. Biricik yavrularını bize emanet ettiler. Yavrularım, gözleriniz arkada kalmasın. İhmalin olduğunu hem de çok olduğunu düşünüyorum. Sağlam yapılmayan bir şey var. Büyük ihtimal var. Hukuksal olarak tüm sürecin takip edilmesini istiyorum" dedi.

Baltacı'nın cenaze aracına doğru yürürken, "Allah verdi Allah aldı ama ihmal çok" demesi de dikkat çekti.

Öte yandan törende konuşan İzmir Sağlık Müdürü Burak Öztop da Baltacı çiftinin genç yaşta yaşamını yitirdiğini ve üzgün olduklarını söyledi.

(DHA)