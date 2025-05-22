İzmir'de icra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs'ta İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında icra müdür yardımcısı ve icra katibi, rüşvet istedikleri öne sürülerek gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır