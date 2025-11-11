HABER

İzmir'de iş kazası! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, spor tesisinde arızalı projektörü tamir ettiği sırada 4 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'de iş kazası! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Özel bir sitede elektrikçi olarak çalışan Ali Can Gürer (22), iddiaya göre sitenin spor sahasının projektörünü tamir ederken 4 metreden zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz genç için ambulans çağrıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahelesinin ardından Urla Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan, Ali Can Gürer'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İzmir
