İzmir’de kendini vuran şüphelinin evinden cephanelik çıktı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ateşli silahla yaralanma ihbarı üzerine bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli silahlar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ateşli silahla yaralama olayıyla ilgili bir eve operasyon düzenledi. Yaralı şahsın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği, tutarsız bilgiler verip tedaviyi reddederek ayrıldığı belirlendi. Ekipler, arama kararıyla olayın yaşandığı eve girdi. İkamette şahsın babası A.B. ve eniştesi Ö.G. bulunurken, yaralı şüphelinin evde olmadığı tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 1 adet uzi hafif makineli tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 6 adet tüfek şarjörü ve 1 adet tabanca şarjörü bulundu. Aramalarda ayrıca 139 adet uyuşturucu hap, 30 gram esrar ve 63 bin TL ele geçirildi. Şüphelinin ikamet önündeki aracında yapılan aramada ise 69 adet fişek ve 1 adet rambo bıçağı bulundu. İkamet içerisinde yapılan incelemelerde şüphelinin kendisini yaraladığı belirlendi. Şüpheli M.A.B., tedavi amacıyla gittiği başka bir hastanede polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.A.B., A.B. ve Ö.G.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



