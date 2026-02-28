HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de kendini vuran şüphelinin evinden cephanelik çıktı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ateşli silahla yaralanma ihbarı üzerine bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli silahlar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir’de kendini vuran şüphelinin evinden cephanelik çıktı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ateşli silahla yaralanma ihbarı üzerine bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli silahlar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ateşli silahla yaralama olayıyla ilgili bir eve operasyon düzenledi. Yaralı şahsın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği, tutarsız bilgiler verip tedaviyi reddederek ayrıldığı belirlendi. Ekipler, arama kararıyla olayın yaşandığı eve girdi. İkamette şahsın babası A.B. ve eniştesi Ö.G. bulunurken, yaralı şüphelinin evde olmadığı tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 1 adet uzi hafif makineli tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 6 adet tüfek şarjörü ve 1 adet tabanca şarjörü bulundu. Aramalarda ayrıca 139 adet uyuşturucu hap, 30 gram esrar ve 63 bin TL ele geçirildi. Şüphelinin ikamet önündeki aracında yapılan aramada ise 69 adet fişek ve 1 adet rambo bıçağı bulundu. İkamet içerisinde yapılan incelemelerde şüphelinin kendisini yaraladığı belirlendi. Şüpheli M.A.B., tedavi amacıyla gittiği başka bir hastanede polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.A.B., A.B. ve Ö.G.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir’de kendini vuran şüphelinin evinden cephanelik çıktı 1

İzmir’de kendini vuran şüphelinin evinden cephanelik çıktı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burhanettin Duran: 'Diyalog ve müzakere devreye alınmalı'Burhanettin Duran: 'Diyalog ve müzakere devreye alınmalı'
Elazığ Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan desteğiElazığ Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan desteği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.