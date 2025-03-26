İzmir'de körfezi kirleten firma için bakanlık ekipleri harekete geçti! 8.3 milyon lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, denize boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon TL idari ceza uyguladı.

BOYAMA İŞLEMİYLE OLUŞAN ATIKLARIN KÖRFEZ'E BOŞALTILDIĞI BELİRLENDİ

Liman bölgesinde denetim yapan bakanlık ekipleri vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi.

PARA CEZASI UYGULANIP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden firmaya 8 milyon 359 bin 473TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.