HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de körfezi kirleten firma için bakanlık ekipleri harekete geçti! 8.3 milyon lira ceza kesildi

İzmir'de körfezi kirleten firma için bakanlık ekipleri harekete geçti! 8.3 milyon lira ceza kesildi

26.03.2025 10:25
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.03.2025 10:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8.3 milyon lira ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, denize boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon TL idari ceza uyguladı.

43584

BOYAMA İŞLEMİYLE OLUŞAN ATIKLARIN KÖRFEZ'E BOŞALTILDIĞI BELİRLENDİ

Liman bölgesinde denetim yapan bakanlık ekipleri vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi.

7

PARA CEZASI UYGULANIP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden firmaya 8 milyon 359 bin 473TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Malatya karayolunda yolcu midibüsü tıra çarptı: Yaralılar varMalatya karayolunda yolcu midibüsü tıra çarptı: Yaralılar var
Dün ifadeye çağrılmıştı! Belediye Başkanı Güney adliyeye böyle geldiDün ifadeye çağrılmıştı! Belediye Başkanı Güney adliyeye böyle geldi
Anahtar Kelimeler:
İzmir Körfez Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Son dakika | Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu

Son dakika | Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu

Ümit Özdağ Silivri'de kaldığı koğuşu çizdi!

Ümit Özdağ Silivri'de kaldığı koğuşu çizdi!

Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'e çok sert tepki!

Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'e çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.