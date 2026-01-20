HABER

İzmir’de lüks yapıda yangın paniği

İzmir’in Konak ilçesinde lüks bir yapıda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Konak ilçesi Mürselpaşa Bulvarı yan yolunda bulunan lüks bir yapıda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

LÜKS YAPIDA YANGIN ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki binalara sıçramasını önledi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı binada maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

20 Ocak 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
