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İzmir’de mevsimin ilk karı yağdı! Kar kalınlığı 10 cm'ye kadar ulaştı

İzmir’in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

İzmir’de mevsimin ilk karı yağdı! Kar kalınlığı 10 cm'ye kadar ulaştı

Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi’nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağışın ardından zirve beyaz örtüyle kaplandı.

KAR KALINLIĞI 10 CM'YE KADAR ULAŞTI

Bozdağ’da etkili olan kar yağışı sonrası zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağışın ardından Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti.

Ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi.

İzmir’de mevsimin ilk karı yağdı! Kar kalınlığı 10 cm ye kadar ulaştı 1

İzmir’de mevsimin ilk karı yağdı! Kar kalınlığı 10 cm ye kadar ulaştı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kar
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