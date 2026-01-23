HABER

İzmir'de mezarlıkta poşet içerisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

İzmir’de bir vatandaşın babasının mezarını ziyareti sırasında bulduğu poşetin içerisinden binlerce adet uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Soğukkuyu Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Babasının mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarın yanında şüpheli siyah bir poşet fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

BABASININ MEZARINI ZİYARET EDEN ŞAHIS FARK ETTİ

Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde yapılan kontrollerde 79 adet beyaz kutu olduğu tespit edildi. Kutular incelendiğinde, içerisinde toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler gerekli işlemlerin yapılması için Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

23 Ocak 2026
23 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İzmir uyuşturucu mezarlık
