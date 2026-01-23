İzmir'de mezarlıkta poşet içerisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Soğukkuyu Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Babasının mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarın yanında şüpheli siyah bir poşet fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

BABASININ MEZARINI ZİYARET EDEN ŞAHIS FARK ETTİ

Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde yapılan kontrollerde 79 adet beyaz kutu olduğu tespit edildi. Kutular incelendiğinde, içerisinde toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler gerekli işlemlerin yapılması için Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

