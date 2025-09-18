HABER

İzmir’de mobilya fabrikasında yangın

İzmir’in Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir’de mobilya fabrikasında yangın

Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadaki ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayıldı.

ALEVLERE GÜÇLÜKLE MÜDAHALE EDİLDİ

Metrelerce yükselen alevler, şehrin birçok bölgesinden de görüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

18 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
