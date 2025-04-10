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İzmir'de otoyolda yarışan motosikletlilere 115 bin 589 lira para cezası

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki otoyolda yarışan 5 motosiklet sürücüsüne jandarma ekiplerince 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de otoyolda yarışan motosikletlilere 115 bin 589 lira para cezası

Alınan bilgiye göre, İzmir-Orhangazi-Gebze Otoyolu'nda 6 Nisan'da motosiklet yarışı yapıldığı ihbarı üzerine otoyol jandarması tarafından çalışma başlatıldı.

Otoyoldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, plakası ve tescil kaydı bulunmayan 5 motosikleti ve sürücülerini tespit etti.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yakalanan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kişiler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı.

Motosikletler yediemin otoparkına götürüldü. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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